Duzentos autarcas catalães deslocaram-se esta terça-feira a Bruxelas, onde chamaram “presidente” a Carles Puigdemont, o chefe do governo da região destituído por Madrid, e desfilaram em frente às instituições europeias.

A iniciativa foi convocada pela Associação de Municípios pela Independência e pela Associação Catalã de Municípios, com o objectivo de fazer chegar às instituições europeias o problema da Catalunha e envolver a União Europeia na resolução do conflito com o Governo de Madrid — Bruxelas, porém, tem-se mantido à margem, considerando que se trata de um problema interno espanhol e não reconhecendo a independência do território, que chegou a ser proclamada por Puigdemont.

O antigo presidente da Generalitat partiu para a capital belga, juntamente com quatro conselheiros (ministros). O vice-presidente, Oriol Junqueras, e quase todo o executivo destituído estão em prisão preventiva desde a semana passada.

Os 182 autarcas pagaram as viagens do seu bolso e concentraram-se perto do meio-dia na zona conhecida por “bairro europeu” de Bruxelas, onde está o Conselho Europeu e a Comissão Europeia. Levaram um cartaz a dizer “Liberdade para os Presos Políticos” e desfilaram com eurodeputados catalães do PDeCAT e ERC, e com representantes do independentismo flamengo.

Os autarcas encontraram-se com Puigdemont e os quatro conselheiros que estão em Bruxelas e que já foram ouvidos pela justiça belga, tendo no dia 17 a primeira audiência do processo em que será decidido se serão enviados para Espanha, onde a Justiça pretende julgá-los por rebelião devido ao referendo à independência e à proclamação desta.

