Uma pessoa morreu nesta terça-feira depois de ser colhida por um comboio no Fogueteiro, concelho do Seixal, com a circulação a ficar condicionada, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

"Recebemos o alerta para um atropelamento na linha ferroviária do Sul no Fogueteiro, Seixal, pelas 0h01. A ocorrência causou uma vítima mortal", disse fonte do CDOS, sem revelar o sexo ou a idade da vítima.

Segundo a mesma fonte, a circulação ferroviária está a ser efectuada de forma condicionada no local.

No local estiveram elementos dos bombeiros, a PSP e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), com um total de nove operacionais e três veículos.

