Paredes descascadas com as entranhas à vista, cadeados e correntes cobertos de ferrugem e teias de aranha, trancas à porta e traves de madeira encarquilhada. O abandono apoderou-se da conta de Instagram de Paulo Carrasqueira da mesma forma que se apoderou da paisagem ribatejana. "Não fotografo os pontos turísticos da região: paisagens, touros e campinos. Não é essa a temática da minha conta", explica à Fugas, @p_ae_c. "O que vejo é o outro lado: esquecido e abandonado, o lado onde habita muito da memória colectiva da região, entretanto perdida."

Foto Azinhaga @p_ae_c

Paulo, 39 anos, vive em Alpiarça, a escassos quilómetros de Santarém. "Esta é uma região com muita decadência", resume Paulo, 480 publicações depois do início desta exploração, "raramente ao acaso" pelo território circundante — Chamusca, Cartaxo, Almeirim, Azinhaga, Golegã e uma série de aldeias avieiras junto ao Tejo. "Algumas ainda sobrevivem ao passar do tempo", assinala. Muitas outras passam a ser ruínas na sua colecção. "A Ribeira de Santarém, praticamente uma ruína habitada, é o exemplo máximo dessa decadência."

Foto

No seu roteiro muito pouco turístico há aldeias palafíticas que resistem — já foram cerca de 80 na década de 1940, segundo um estudo da Universidade da Beira Interior —, cavalariças empoeiradas, um ferro velho que parece um museu ao ar livre, a estrutura de betão e a fachada do resistente Teatro Rosa Damasceno e uma igreja escondida no milheiral. Há "o outro lado do rio", a ruralidade da região e "o seu casario tão típico, casas construídas no final do século XIX que estão todas a cair". "Está tudo ao abandono... casarios parados no tempo... ninguém faz nada", lamenta Paulo Carrasqueira, que pretende tornar "mais visível" esse problema.

Foto Alpiarça @p_ae_c

@p_ae_c perde-se nos campos e regularmente encontra quintas com alguma dimensão, casas senhoriais, aparentemente largadas à pressa — com recheio e tudo. "Estão como foram abandonadas. Algumas têm caído. São quintas abandonadas. Há adegas quase prontas a usar, tudo abandonado, algumas com pipas, livros e tudo. As pessoas não sabem o que fazer com elas", descreve Paulo. "Por aqui, cada vila tem uma ideia de turismo para si, nada é concertado."

Foto Teatro Rosa Damasceno @p_ae_c

O instagramer entra, fotografa e sai. Deixa tudo exactamente como encontrou. Parado no tempo.

Foto Alpiarça @p_ae_c

