No ano passado, num só mês, as autoridades municipais de Londres retiraram cerca de 4000 garrafas de plástico do Tamisa. Como exemplo, bastaria para compreender a dimensão do problema de poluição que afecta o rio que atravessa a capital inglesa. Stefan Wermuth, fotojornalista da agência Reuters, andou durante dois meses a varrer as margens do Tamisa e recolheu dezenas de objectos que povoam o leito do rio.

Ossos, uma botija de água quente bolorenta e uma peça de roupa interior feminina por estrear foram alguns dos items que o repórter conseguiu reunir e que revelam a diversidade de resíduos despejados na água. Wermuth chegou mesmo a encontrar uma carta escrita em lituano guardada dentro de uma garrafa de vidro a boiar nas águas escuras do Tamisa.

Ainda que nas últimas cinco décadas o rio tenha regressado do mundo dos mortos – em 1957, o Museu de História Natural considerou-o biologicamente morto –, tem enfrentado novas ameaças, sobretudo a do plástico. Nas mesmas águas onde agora estão identificadas 125 espécies de peixes e onde por vezes podem ser vistas focas, golfinhos ou toninhas, Wermuth encontrou ainda limpa pára-brisas, um telefone ou um disco rígido.

Nos últimos anos, têm-se sucedido campanhas de sensibilização para que se preserve o Tamisa, como foi o caso da Cleaner Thames, lançada em 2015.

Já em Março deste ano, a Thames Water, empresa responsável pelo tratamento de águas residuais e pelo abastecimento público de água na área metropolitana de Londres, foi condenada a pagar uma multa recorde de 20 milhões de libras (aproximadamente 22 milhões de euros). Na origem estavam grandes descargas de esgotos para o rio, decorridas entre 2013 e 2014.