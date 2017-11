O balanço de vítimas do tufão Damrey, que atingiu o Vietname este fim-de-semana, já chegou aos 89 mortos, com 18 pessoas ainda desaparecidas e 174 feridas. As operações de resgate e salvamento prosseguem. Nos passados sábado e domingo o nível da água atingiu mais de um metro de altura em vários locais, situação que não se alterou significativamente nos últimos dias.

A água foi libertada em sete barragens que se encontravam em níveis alarmantes de forma a evitar ainda mais cheias. Segundo a agência Reuters, os esforços estão centrados em impedir inundações em redor da cidade de Danang, que, no final desta semana, irá receber líderes mundiais como Donald Trump, Vladimir Putin ou Xi Jinping para a cimeira da APEC (a sigla inglesa para o fórum da Cooperação Económica Ásia-Pacífico). O calendário de encontros não sofreu para já qualquer alteração mas as mulheres dos líderes não poderão ir à cidade de Hoi An, património mundial da UNESCO.

O tufão Damrey foi a 12.ª maior tempestade deste ano no Vietname. No mês passado, as cheias provocadas por uma tempestade tropical já tinham provocado mais de 80 mortos.