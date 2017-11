Confortável é um adjectivo adequado para resumir o que foi o primeiro terço do campeonato para o FC Porto. A equipa de Sérgio Conceição ocupa a liderança desde o primeiro momento (tendo, num ou noutro momento, dividido o trono com os rivais) mas chega a esta fase com quatro pontos de vantagem sobre o mais directo perseguidor. Os “dragões” têm um aproveitamento próximo da perfeição na I Liga (dez vitórias e um empate) e ostentam números que traduzem uma subida drástica no rendimento atacante e defensivo. Quanto a Sporting e Benfica, a comparação com a mesma altura da temporada passada indica uma ligeira melhoria dos “leões” e uma também ligeira quebra dos “encarnados”.

O FC Porto foi o único dos três crónicos candidatos ao título a mudar de treinador e foi também aquele que menos movimentações registou no mercado de transferências. No entanto, é o líder da I Liga após o primeiro terço do campeonato – e não dá sinais de abrandar. Sob o comando de Sérgio Conceição, sucessor de Nuno Espírito Santo, os “dragões” melhoraram em todos os parâmetros: foram a equipa cujo saldo pontual mais aumentou (mais nove pontos somados relativamente ao primeiro terço da I Liga 2016-17), ostentam o melhor ataque do campeonato (30 golos marcados, mais 11 do que na mesma altura da época passada) e é também “azul e branca” a defesa menos batida da prova (quatro golos sofridos, menos um do que na temporada transacta).

Treinado por Nuno Espírito Santo, o FC Porto dobrou o primeiro terço do campeonato 2016-17 no quarto lugar da classificação, a sete pontos do líder Benfica. A recuperação dos “dragões” não iria além do segundo lugar em que terminaram. Actualmente o panorama é mais risonho para o Dragão, que comanda a tabela com 31 pontos em 33 possíveis e tem quatro pontos de vantagem sobre o Sporting e cinco em relação ao emblema da Luz.

Tal como na temporada passada, o segundo lugar na classificação após 11 jornadas pertence ao Sporting. Mas há ligeiros sinais de melhoria no desempenho dos “leões”, que têm por esta altura mais três pontos somados do que na época passada. Têm também mais três golos marcados e menos três golos sofridos – tudo isto na terceira época de Jorge Jesus ao comando, para quem acreditar em coincidências.

O número três também é central no balanço do primeiro terço do campeonato para o Benfica. Porque é a terceira temporada de Rui Vitória ao leme dos “encarnados” e porque a equipa soma menos três pontos do que há um ano, para além de ter menos três golos marcados e mais três golos sofridos. Em 2016-17, época que marcou a conquista do inédito tetracampeonato para o emblema da Luz, à 11.ª jornada a liderança já era ocupada pela equipa comandada por Rui Vitória. Actualmente, porém, o menor rendimento dos “encarnados” dita que se encontrem na terceira posição, a um ponto do Sporting e a cinco do FC Porto.

Algo que separa os três primeiros classificados é também o número de jogadores utilizados nestas 11 jornadas do campeonato. Jorge Jesus tem sido o mais “poupado”, com apenas 21 futebolistas (e só um guarda-redes) a somarem minutos desde o início da I Liga. Sérgio Conceição utilizou apenas mais um futebolista do que o treinador dos “leões” (e dois nomes passaram pela baliza: Iker Casillas e José Sá). Já Rui Vitória recorreu a 25 jogadores no campeonato, incluindo os três guarda-redes que tem no plantel: Bruno Varela, Júlio César e Mile Svilar.

Quarto classificado com 22 pontos (há um ano era terceiro), o Sp. Braga tem nesta altura menos um ponto somado e menos dois golos marcados do que na época passada. O emblema minhoto está a par na classificação do Marítimo – que é, depois do FC Porto, a equipa cujo rendimento mais subiu. Os madeirenses, orientados por Daniel Ramos, somam mais oito pontos do que no mesmo período do campeonato transacto. Têm mais sete golos marcados e o mesmo número de golos sofridos (com nove, são uma das melhores defesas do campeonato, apenas atrás de FC Porto, Sporting, Benfica e Rio Ave).

Em sentido contrário, a maior quebra foi registada pelo Estoril: o emblema “canarinho” navegava tranquilo na primeira metade da tabela após o primeiro terço do campeonato 2016-17, mas actualmente está ancorado ao último lugar e numa série de oito derrotas consecutivas na prova. O emblema da Linha tem menos oito pontos somados, menos dois golos marcados e mais 13 golos sofridos. Também em quebra, o V. Guimarães soma menos seis pontos do que no mesmo período.

