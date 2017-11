A participação da selecção espanhola no Mundial do próximo ano a ser realizado na Rússia está já a causar polémica mas não devido a resultados desportivos, às expectativas de Espanha para a competição ou à ausência de alguma das estrelas da companhia. É mesmo por causa de uma das cores do novo equipamento, que causou mal-estar nas mais elevadas instâncias governamentais de Madrid.

PUB

Apresentada pela marca Adidas nesta segunda-feira, o equipamento que Espanha utilizará no Mundial de futebol é composto pelas cores encarnadas, amarelo e azul. Ora, é nesta última que reside todo o problema, pois, no seu conjunto, a camisola faz pelo menos lembrar a bandeira republicana.

O diário desportivo As noticia que o modelo gerou um profundo mal-estar no seio do Governo espanhol. Ao mesmo jornal, o presidente da federação espanhola, Juan Luis Larrea, admitiu isto mesmo: “Recebemos queixas desde lá de cima. O Governo não acha graça”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No entanto, não há grandes soluções à vista: “A coisa não tem solução fácil, porque a comercialização das camisolas começa amanhã e há milhares delas distribuídas pelas lojas de desporto de toda a Espanha”, explicou Larrea, que admite até continuar a utilizar o equipamento anterior até que toda a polémica passe.

A controvérsia é tal que a escolha deste equipamento já se transformou quase num debate político. Ao saber da insatisfação do Governo, Pablo Iglesias, líder do Podemos, publicou no Twitter uma fotografia do novo equipamento e disse “fazia muito tempo que a selecção espanhola não vestia uma camisola tão bonita”.

PUB

PUB