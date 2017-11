O tenista português Gastão Elias prosseguiu esta terça-feira o seu bem-sucedido périplo sul-americano, vencendo o boliviano Hugo Dellien em três sets, na primeira ronda do challenger de Montevideu. João Domingues, número quatro nacional, apurou-se igualmente para a segunda ronda ao impor-se ao brasileiro João Pedro Sorgi em três sets.

O tenista da Lourinhã, que esta semana voltou a figurar como número dois nacional, impôs-se por 6-3, 1-6 e 6-1, em uma hora e 33 minutos. Elias entrou com o pé direito no torneio uruguaio, quebrando o primeiro serviço do número 232 do ranking ATP e chegando a liderar por 3-0.

Na segunda ronda, o português vai defrontar o colombiano Alejandro González (384.º), que entrou no challenger de Montevideu com ranking protegido.

Nos últimos quatro challengers em que participou, Elias chegou sempre aos quartos-de-final, sagrando-se vencedor em Campinas (Brasil) e sendo semifinalista em Buenos Aires (Argentina) e Guayaquil (Equador).

Já o jovem de Oliveira de Azeméis continua a somar experiência no circuito challenger, ao qual chegou apenas esta temporada. João Domingues superou o 335.º jogador mundial por 4-6, 6-4 e 6-2, em duas horas e 19 minutos.

Uma semana depois de ter sido eliminado por Gastão Elias na segunda ronda do challenger de Guayaquil, Domingues avançou novamente uma ronda num torneio do segundo escalão, marcando agora encontro com o vencedor do embate entre o chileno Nicolas Jarry e o argentino Juan Ignacio Londero.

