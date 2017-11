Iker Casillas, internacional espanhol do FC Porto, foi esta terça-feira distinguido com o prémio carreira “Golden Foot” 2017, atribuído a jogadores com mais de 28 anos ainda em actividade.

Casillas disputou com Pirlo, Ronaldo, Messi, Suárez e Sergio Ramos uma votação online, sucedendo ao também guarda-redes Gianluigi Buffon.

Campeão do Mundo e da Europa (duas vezes) por Espanha, troféus a que soma três Champions (pelo Real Madrid), Casillas terá gravada a "pegada" na avenida monegasca "The Champions Promenade".

Here are the winners from the past years, who will be the Golden Foot Hublot winner2017? Discover it on the 7th November with us at 6pm :) pic.twitter.com/tbP54zPMm7