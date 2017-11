O FC Porto anunciou nesta terça-feira que está a colaborar com as autoridades portuguesas e francesas. A SIC Notícias avança que as buscas na SAD portista se devem a uma investigação a um clube francês.

PUB

“A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD vem informar que está a colaborar desde esta manhã com as autoridades portuguesas e francesas no sentido de dar cumprimento a uma carta rogatória proveniente da justiça francesa, relativa a uma transferência”, diz um comunicado publicado no site oficial do FC Porto.

A nota do FC Porto não diz qual a transferência em causa.

PUB

PUB

PUB