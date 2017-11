A SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do Sporting de Braga apresentou uma queixa formal contra o director de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, no seguimento de uma publicação escrita nesta segunda-feira na sua conta de Facebook.

"Este fim-de-semana houve, para mim, mais um facto de extrema relevância. A excelente forma física do presidente António Salvador [líder do Sporting de Braga]. A rapidez com que chegou à sala de imprensa do Sporting Clube de Portugal, que já conhece de cor pois faz sempre questão de lá ir - bem sei que é para ele um prazer sentar-se na sala do Sporting de Portugal e não apenas de Braga -, está em linha com a excelente forma física que os jogadores do Braga apresentam sempre que jogam contra nós", lê-se na publicação.

"São ambos, na minha opinião, um case study. Um porque está em tão boa forma que chega sempre em tempo recorde à sala de imprensa de Alvalade, falando a uma velocidade estonteante, facto que aliás não acontece quando joga com Benfica ou Porto. Os seus jogadores que, contra o Sporting, acabam os 90 minutos como se estivessem a começar o jogo. Fantástico! Parabéns aos preparadores físicos do Braga pois conseguem ter um presidente com esta forma em linha absoluta com os seus atletas", remata Nuno Saraiva na rede social.

Em resposta, a SC Braga SAD apresentou queixa à Federação Portuguesa de Futebol. "Tendo tomado conhecimento e analisado as declarações [de Nuno Saraiva], a SC Braga SAD remeteu as mesmas para o Conselho de Disciplina, através de participação disciplinar", anunciou o clube minhoto, citado pelo jornal O Jogo.

O Braga emitiu ainda um comunicado no mesmo dia em que diz aguardar a divulgação do áudio "entre o árbitro e o VAR [videoárbitro] no decurso dos 58 segundos que intervalam o momento do remate de Fransérgio e a indicação de Carlos Xistra para que seja retomado o encontro", bem como a comunicação aos 52 segundos entre "a decisão de Carlos Xistra de apitar para a marca de penálti ao minuto 90+4 e a conversão do castigo por Bruno Fernandes" para que exista transparência.

António Salvador e o clube irão também apresentar uma queixa-crime contra o director de comunicação do Sporting.

