Depois de subir ao palco para receber o prémio de melhor actriz no âmbito dos Hollywood Film Awards, no domingo, em Los Angeles, a actriz Kate Winslet surpreendeu quando fez um elogio à também actriz Allison Janney que, confessou, não conhecer. "Eu quero ser como tu", declarou.

Winslet que ganhou o prémio pela sua actuação no último filme de Woody Allen, começou o seu discurso por elogiar a criatividade das pessoas que trabalham na indústria do cinema e depois confessou admirar muito Allison Janney – que também estava na sala e ganhou o prémio de actriz secundária pelo filme I, Tonya – dirigindo-se-lhe: "Allison, eu sei que não nos conhecemos, mas eu quero ser como tu ou simplestemente cumprimentar-te ou... quero dizer, podemos beijarmo-nos? Talvez?".

À medida que a actriz de 42 anos ia falando no palco, Janney levantou-se e dirigiu-se para o mesmo. "Oh, isto vai acontecer!", exclamou Winslet. Quando Janney chegou, as duas actrizes beijaram-se e abraçaram-se. A actriz celebrada por Titanic confessou ter ficado sem respiração e a plateia riu e aplaudiu o momento.

Não é a primeira vez que duas actrizes se beijam em palco. Em 2010, Sandra Bullock e Mery Streep partilharam o prémio de melhor actriz pelo Critics' Choice Movie Awards e, em palco, simularam uma discussão que terminou com um beijo.

A cerimónia dos Hollywood Film Awards, que decorreu no hotel Beverly Hilton, teve como apresentador James Corden e o actor Gary Oldman foi homenageado com o prémio carreira. Além das duas actrizes, também Jake Gyllenhaal, Angelina Jolie, Sam Rockwell, Adam Sandler e Mary J Blige foram premiados.

