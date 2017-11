O creme de chocolate e avelãs é tão famoso que há livros de receitas só com propostas para o usar. Mas a Nutella, que também se pode comer directamente do frasco, alterou a sua receita e deixou os consumidores furiosos. Nas redes sociais voltou a ser utilizada a hashtag #boycottNutella, desta vez por causa das mudanças; antes tinha sido usada em defesa do ambiente.

Os que conhecem bem o conteúdo do frasco redondo aperceberam-se da mudança que não foi anunciada pela marca italiana, mas foi introduzida no rótulo. Foi feita uma alteração à fórmula, à qual foi acrescentado mais açúcar, mais gordura e menos avelãs. O que denunciou a mudança foi a cor do creme, aponta a agência de defesa do consumidor de Hamburgo, na Alemanha, que denunciou a situação no seu site, onde diz que na nova receita foi aumentado o leite em pó de 7,5% para 8,7% e o açúcar de 55,9% para 56,3%.

A agência, uma espécie de Deco alemã, questionou a Ferrero que não deu qualquer resposta, continua no seu artigo, onde publicou uma imagem que revela a quantidade de cada um dos ingredientes do creme de avelãs – de baixo para cima, vê-se a quantidade de óleo de palma, de cacau, de açúcar, de avelãs e de leite em pó.

Entretanto, os fãs do creme de avelã italiano estenderam a sua indignação às redes sociais onde criticam as mudanças usando a hashtag #boycottNutella, que já fora usada anteriormente contra a exploração do óleo de palma. Desta vez, há quem use esse argumento e os consumidores mais conscientes lembram também que a marca deveria reduzir a quantidade de açúcar e não aumentá-la. Mas também há aqueles que pede apenas para não mexer na fórmula.

