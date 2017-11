“Vão conhecer gente incrível”. O rebaptizado Altice Arena estava cheio há bem mais de uma hora com uma plateia de empreendedores, investidores, executivos e jornalistas quando o co-fundador e presidente da Web Summit, Paddy Cosgrave, subiu ao palco para arrancar o evento que volta este ano a reunir à beira Tejo uma enchente de entusiastas da tecnologia. Começou por elogiar Lisboa e pedir aplausos para Portugal, apresentou a família ao resto do pavilhão, e pediu a cada pessoa da audiência para se levantar e se apresentar aos participantes à volta.

Este é o segundo ano do evento em Lisboa, onde ficará pelo menos para mais uma edição. A cimeira foi lançada em Dublin e a mudança para a capital portuguesa aconteceu ainda com o anterior Governo, e numa altura em que a cidade procurava crescer no mapa do empreendedorismo europeu. O evento tem um forte apoio dos responsáveis políticos portugueses, e este ano o primeiro-ministro deverá voltar a subir ao palco para a sessão de abertura.

De acordo com a organização, foram vendidos todos os 59 mil bilhetes disponíveis e a Web Summit está no limite do que as condições de segurança permitem. As startups em busca de capital de risco e de clientes, e os investidores com dinheiro para gastar são os clientes da Web Summit. Mas são os mais de mil oradores espalhados por dezenas de conferências que dão ao evento o estatuto de fórum de debate das grandes tendências na tecnologia, o que já levou a agência Bloomberg a classificar a cimeira como “o Davos para geeks”, numa referência ao Fórum Económico Mundial.

Os debates e palestras – todos curtos, normalmente sem exceder a meia hora – tocam os temas mais quentes da actualidade tecnológica. Há, por exemplo, um palco destinado à robótica e à indústria automóvel, outro para a inovação na saúde e um outro para o sector financeiro – são áreas que estão a ser transformadas por tecnologias como a condução autónoma e a blockchain, o sistema em que assentam divisas digitais como as bitcoins e que tem sido um dos temas mais debatidos em 2017.

