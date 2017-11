A empresa Qualcomm, fabricante de chips e outros componentes electrónicos, prepara-se para rejeitar a proposta da sua rival Broadcom, impedindo aquela que poderia ser a maior aquisição de sempre no sector tecnológico, avança o Financial Times.

A Broadcom ofereceu 70 dólares, 60 em dinheiro e 10 em acções, por cada acção da empresa concorrente, avaliando a transacção em 130 mil milhões de dólares (111 mil milhões de euros). No entanto, fonte próxima da Qualcomm informou o Financial Times que a proposta apresentada é significativamente mais baixa do que o conselho de direcção poderia considerar sério.

As duas empresas desempenham um papel importante no desenvolvimento e produção de tecnologia para smartphones, inclusivamente para a marca Apple.

