O subfinanciamento da saúde é uma realidade e um problema crónico que se tem arrastado no tempo e para o qual Portugal tem que encontrar uma solução. É um facto que os recursos disponíveis projetados no orçamento do país são escassos. Mas, à semelhança do que acontece no resto da Europa, o esforço orçamental para a saúde, enquanto bem essencial para a sustentabilidade de um país, deveria ser maior. A verdade é que continua a ser o cidadão a cobrir a fatia que o Estado se recusa a dar para financiar a saúde pública.

Neste momento, a saúde encontra-se envolta em problemas para os quais o Ministério da Saúde tenta dar respostas: os profissionais de saúde querem ser melhor remunerados, a atividade hospitalar voltou a subir e ainda bem, fazendo naturalmente com que a despesa suba também, e o prazo de pagamentos voltou para níveis pouco recomendáveis para a sustentabilidade do sistema.

É intenção declarada do Governo aumentar o orçamento da saúde mas não ainda para um nível suficiente para cobrir todas as necessidades dos profissionais. Contudo, devemos ter presente que o problema não se resume apenas aos profissionais.

As empresas dos dispositivos médicos têm vivido alguns problemas nos últimos anos, denunciados no início de setembro pela associação da indústria, a Apormed. Na altura, a associação do sector alertou para a dívida pública e para os elevadíssimos prazos de pagamento do Estado às empresas deste sector, que esperam mais de um ano, cerca de 380 dias, pelos valores relativos a fornecimentos aos hospitais públicos. Esta situação coloca em risco não só a continuidade das PMEs do sector mas também a permanência no país das grandes empresas.

Refira-se ainda a realidade da centralização de compras nos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) que, mais do que procurar a proposta económica mais vantajosa, escolhe pelo preço mais baixo, tornando o mercado mais permeável à menor qualidade dos serviços e dos produtos.

Este sector é muito dinâmico e concorrencial, havendo um ajuste rápido dos preços ao acesso dos doentes, à medida que uma determinada tecnologia é adoptada. Como tal, não podemos esperar que as empresas tenham a mesma disponibilidade de outros sectores para fazer contribuições e cedências orçamentais de grande volume que distorçam esse mercado e o tornem menos concorrencial. Sendo o Estado o maior cliente, temos que ter em conta que é o mesmo Estado que garante a existência e a regulação dos mercados, garantindo também a subsistência de quem o fornece.

A sustentabilidade do SNS tem sido discutida no lado do pagador (Estado) e não no lado de quem presta serviços ou fornece produtos. Mas a verdade é que a sustentabilidade tem que ser uma realidade para todos os protagonistas do mercado. Se as empresas fornecedoras saírem do país ou falirem, o SNS torna-se ainda mais insustentável.

No sentido de promover medidas que garantam a sustentabilidade do SNS, deveríamos focar-nos mais no risco partilhado desde que se encontrem recursos para melhorar a liquidez das empresas. O tema muito aflorado recentemente do “value based health care”, no qual as terapêuticas são pagas consoante um determinado objetivo de resultados para o doente, poderá ser o caminho para assegurar que se mantém a inovação, tão essencial à qualidade da prestação de saúde.

