Os professores iniciam nesta segunda-feira uma greve às actividades que consideram estar irregularmente inscritas na componente não lectiva do seu trabalho, como o apoio ao estudo.

O pré-aviso de greve foi entregue pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) no mês passado e pode afectar actividades como o apoio ao estudo e projectos diversos desenvolvidos com os alunos.

Os sindicatos têm defendido uma clarificação do que é componente lectiva e não lectiva no horário dos professores.

O objectivo é que todas as actividades desenvolvidas directamente com os alunos sejam incluídas na componente lectiva do trabalho do professor.

A Fenprof convocou o protesto até 15 de Dezembro, mas já admitiu prolongá-lo pelo segundo período, caso não haja resposta da tutela às reivindicações dos docentes.

