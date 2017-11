Legionella: Presidente da República diz que "é preciso apurar o que se passou"

O Presidente da República lamentou esta segunda-feira a morte de duas pessoas devido a um surto de infecção com a bactéria legionella no hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa avisou que "é preciso apurar o que se passou".

Em Mira, à margem de uma visita às zonas do concelho afectadas pelos incêndios que deflagraram a 15 de Outubro, o Presidente garantiu "acompanhar as preocupações do ministro da Saúde relativamente ao surto".

"Primeiro é preciso apurar o que se passou", reforçou o chefe de Estado, acrescentado que, de seguida, é necessário "garantir a expectativa de não haver multiplicação de casos". Marcelo Rebelo de Sousa elogiou "a actuação rápida" dos serviços de saúde "na tentativa de conter a multiplicação dos riscos de contaminação", uma tarefa dificultada pelo número de casos e pela quantidade elevada de pessoas que podem ter estado em contacto com o foco de infecção.

"É preciso saber o que se passou", reforçou. E acrescentou estar alinhado com as preocupações expressas pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que admitiu no domingo que "alguma coisa correu mal" no hospital São Francisco Xavier, apesar de terem sido seguidas as melhores práticas clínicas.

