Já tinha saudades do Outono antigo. Estava a ver que nunca mais vinha o Outono sério, em que chove quando menos se espera, está fresco à noite e se fecham as janelas a meio da tarde, por causa da força e do frio das nortadas.

PUB

Depois penso que este ainda não é esse Outono: nós é que ficámos mal habituados pelo Verão de 2017 e agora achamos que o tempo está agreste.

As castanhas estão caras, a seis euros o quilo. Já se sabe como é: é um queixume obrigatório. Se não nos lembrássemos de protestar todos os anos desde 1143 quem sabe o preço a que as castanhas estariam hoje. A algum euro por castanha crua e alguns cinco por cada assada, com uma encomenda mínima de uma dúzia por freguês, com não menos de 50% de fruto bichado, bafiento ou anão.

PUB

As maçãs, em contrapartida — essas grandes esquecidas da nossa terra, com centenas de variedades excêntricas e apaixonantes, desaparecendo às dezenas por causa da nossa mortífera indiferença —, estão sempre ao mesmo baixo preço, abundantes e diferentemente deliciosas, porque ninguém as quer. Não podiam estar mais baratas — literalmente. Perde dinheiro quem se dá ao trabalho de apanhá-las só para não as deixar apodrecer.

Faça uma lista de todas as maçãs que conhece. Agora proíba-se de comer qualquer uma delas. Trave conhecimento com seis variedades que nunca comeu. Não se importe se são pequenas, feias ou pardas de cor. Abra-as e prove-as. Posso prometer às cegas que gostará. Por alguma razão chegaram ao nosso tempo: por serem tão boas.

PUB

PUB