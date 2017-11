Há 900 casas de primeira habitação e 500 empresas afectadas pelos incêndios de Outubro, segundo o último levantamento feito pelo Governo e esta segunda-feira anunciado pelo ministro do Planeamento e Infra-estruturas no Parlamento. No entanto, as verbas previstas pelo Estado para a sua reconstrução não foi alterado desde a semana a seguir aos incêndios, quando a estimativa apontava para pouco menos de metade de casas e de empresas atingidas.

“O levantamento feito pelo Governo aponta para 900 casas de primeira habitação afectadas, para cuja reconstrução o Governo disponibiliza 30 milhões de euros, uma verba que consideramos suficiente pois concorrerão para elas as indemnizações dos seguros”, afirmou Pedro Marques no Parlamento, no âmbito do debate sectorial do Orçamento do Estado para 2018.

A verba anunciada é a mesma anunciada pelo mesmo governante a 21 de Outubro, dias depois dos incêndios, quando a estimativa apontava para 500 casas de primeira habitação destruídas – as únicas para as quais já há verbas alocadas.

Também o número de empresas afectadas quase duplicou desde então – de 300 para 500, número anunciado esta manhã pelo ministro -, e também as verbas disponibilizadas se mantém as mesmas: 100 milhões de euros a fundo perdido e outro tanto numa linha de crédito.

“Foram hoje publicados em Diário da República os avisos de candidatura para as empresas afectadas”, acrescentou Pedro Marques, acrescentando que na próxima semana será lançada a linha de crédito de apoio complementar.

O ministro afirmou também que a reconstrução das 235 casas de primeira habitação destruídas pelo incêndio de Junho na zona de Pedrógão Grande está a decorrer “a bom ritmo”, contabilizando que neste momento estão 76 já concluídas e 160 com obras em adjudicação ou já em curso.

O financiamento destas obras, coordenado pelo seu ministério, está a ser feito através do Fundo Revita, depois de uma “reprogramação feita em tempo recorde do Portugal 2020”, mas também “com recurso sobretudo à solidariedade nacional”, esclareceu. A negociação dos fundos comunitários com Bruxelas também abrange os apoios aos 1900 agricultores e às empresas afectadas pelos incêndios de Junho.

