O CDS-PP reúne esta segunda-feira à noite o Conselho Nacional para continuar a analisar as eleições autárquicas e iniciar o processo de convocatória do próximo Congresso, segundo a ordem de trabalhos daquele órgão partidário.

Os conselheiros nacionais vão discutir a "proposta de convocatória" do próximo Congresso ordinário, no que deverá ser o início do processo, com auscultação sobre datas e locais, indicou à Lusa fonte centrista.

A reunião, que terá lugar na sede nacional, em Lisboa, a partir das 21h, tem ainda na ordem de trabalhos a "análise dos resultados eleitorais", que já tinha sido objecto de uma primeira discussão no último Conselho Nacional, na Covilhã, em 21 de Outubro.

A actual presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, foi eleita presidente em Março de 2016 no último Congresso do partido, sucedendo a Paulo Portas.

No 26.º Congresso do CDS, em 12 e 13 de Março de 2016, em Gondomar, Portas deixou a liderança centrista, que ocupava desde 1998, no Congresso de Braga, tendo estado afastado da direcção centrista apenas dois anos, entre 2005 e 2007, quando José Ribeiro e Castro era líder.

