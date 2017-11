A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse hoje que "é preciso compreender qual o projecto do Governo para o funcionamento da Protecção Civil", apontando que esta é uma matéria que "ainda não foi explicada convenientemente".

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita à escola Dr. Costa Matos, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, e convidada a comentar a escolha de Carlos Mourato Nunes para presidente da Protecção Civil, Catarina Martins disse que "mais importante do que discutir nomes é saber quais os procedimentos que vão ser usados".

"Temos é de olhar bem para que políticas é que vão ser seguidas, se não corremos o risco de mudar nomes e ficar tudo na mesma. Para o BE o mais importante é compreender algo que ainda não foi explicado até agora que é qual é o projecto do Governo para o funcionamento da Protecção Civil", disse a líder bloquista.

Catarina Martins afirmou que Portugal "não tem os meios necessários nem as cadeias de comando suficientemente claras no terreno", aspectos que, exigiu, "têm de ser mudados".

"Não me cabe a mim dizer se [Mourato Nunes] é ou não a escolha acertada. Achamos que a Protecção Civil precisa de ter alterações profundas que não passam só pela pessoa que está a dirigir. Já todos compreendemos que uma Protecção Civil que depende de PPP [Parcerias Público-Privadas] e de contratualizações com privados para defender a população não funciona bem", disse.

A coordenadora do BE também criticou "uma Protecção Civil que define o reforço de meios de acordo com a fase Charlie de calendários e não de acordo com o clima", reforçando: "O problema não é saber o nome de quem dirige é saber quais os procedimentos que vão ser usados".

