Novas Lideranças

Na cena política nacional, a sede do poder é notória nalguns discursos de pessoas cujas posições de destaque que ocupam dentro de qualquer estrutura partidária, lhes confere alguma experiência pessoal para abordar determinados assuntos, mas que revelam também a ambição do poder, colocando em primeiro lugar a sua projecção pessoal, em lugar de projectarem a resolução dos problemas do país.

Não estão em causa as competências de quem quer que seja à ocupação de cargos que seja chamado a desempenhar, mas a capacidade para assumir os destinos de um país onde é difícil governar, correspondendo às expectativas de cada um dos cidadãos, e onde na grande maioria das vezes, quem é chamado a governar, não tem sensibilidade, capacidade, ou não quer ouvir os cidadãos.

O distanciamento entre os políticos, e os cidadãos não políticos, é bem evidente quando os mesmos são abordados com problemas concretos de uma sociedade onde predominam favores e interesses pessoais tantas vezes obscuros, fugindo de uma forma subtil aos mesmos, defendendo praticas que lesam a própria sociedade e o Estado do qual todos fazemos parte.

Seria interessante que as novas lideranças partidárias adoptassem uma postura de neutralidade e uma maior transparência, como forma de aproximação e credibilidade entre a política e os cidadãos.

Américo Lourenço, Sines

Catalunha: centro de atenções



O mais importante do processo independentista desta comunidade de Espanha é a facilidade

com que a opinião pública europeia recebeu um verdadeiro golpe de Estado contra uma das suas

democracias. Todavia, o que está em causa não é, propriamente, a sua independência, como

algumas vozes proclamam, mas o desobedecer à ordem constitucional da democracia espanhola. E, apesar das argumentações sobre as circunstâncias factuais (…) importa compreender que a Espanha democrática não é a Espanha ditatorial de outrora. Um contexto, no qual sobressai a ilegalidade da declaração da independência e o Artigo 155 decretado pelo governo de Madrid. Por isso, é insensato extrapolar um erro a todos os catalães onde tudo se clarificará, indubitavelmente, através do voto popular nas eleições.

Manuel Vargas, Aljustrel

Olivença

O Tratado dos Limites ou Tratado de Lisboa (1864) foi firmado entre as duas monarquias da Península Ibérica – Portugal e Espanha – em 29/9/1864, pelo qual se fixaram definitivamente – mas só em parte – as fronteiras ainda hoje vigentes entre Portugal e Espanha, desde a foz do Rio Minho até à confluência da Ribeira do Caia com o Rio Guadiana.

Os marcos fronteiriços daí até à foz do Odiana ficaram por assinar em virtude de Portugal não reconhecer a ocupação espanhola do município de Olivença, parte integrante do distrito de Évora.

Mais importa frisar que pelo Congresso/Tratado de Viena de 1815, a Espanha, subscrevendo o diploma em 1817, reconheceu a soberania portuguesa sobre Olivença, comprometendo-se a sair do território por si usurpado o mais prontamente possível.

No entanto, tal nunca chegou a acontecer até ao dia de hoje, sem que as autoridades portuguesas tenham feito qualquer pressão no sentido de se restabelecer o que fora acordado e reconhecido internacionalmente.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

