Vistas como uma espécie de ensaio geral para as legislativas, em Maio, as eleições regionais deste domingo na Sicília tinham como grandes protagonistas a aliança de direita liderada por Silvio Berlusconi e o partido populista Movimento 5 Estrelas. Depois de cerca de 16 horas de contagem dos votos, venceu o candidato da direita, Nello Musumeci, com 39,8% dos votos remetendo para o segundo lugar o candidato do partido liderado por Beppe Grillo, Giancarlo Cancelleri, com 34,7%.

Estes resultados traduzem-se, também, numa derrota para o actual primeiro-ministro italiano Matteo Renzi, já que o seu Partido Democrata fazia parte da coligação que liderava os destinos da região, tendo o seu candidato, Fabrizio Micari, sido remetido para a terceira posição com apenas 18,7% dos votos. Este era já um desfecho esperado.

“A Sicília, tal como pedi, escolheu o caminho da mudança real, séria, construtiva, baseada na honestidade, competência e experiência”, afirmou, num vídeo publicado no Facebook, Berlusconi, que espera utilizar estes resultados como uma rampa de lançamento para o seu regresso à política italiana depois de sucessivos escândalos e processos judiciais em que se viu envolvido nos últimos anos.

Estas eleições na Sicília são consideradas a melhor forma de previsão das eleições legislativas, já que são representativas de toda a Itália em termos eleitorais. Além de enfrentarem os mesmos problemas que influenciam mais os eleitores a nível nacional – tais como o elevado desemprego, a dívida cada vez maior e o fluxo de imigrantes que aí chegam – basta recuar alguns anos para se perceber o paralelismo eleitoral. Em 2012, o partido de Berlusconi sofreu uma derrota na Sicília que veio a repetir-se, cinco meses mais tarde, nas legislativas, colocando um ponto final na chefia do Governo do empresário. Berlusconi, que enfrentava vários processos dos quais foi sendo absolvido ou recorrendo, acabou por ver uma condenação por fraude fiscal confirmada pelo Supremo em 2013.

Mas esta batalha eleitoral foi também uma luta contra a ascensão dos populistas do 5 Estrelas. “A vitória de Musumeci é a vitória dos moderados, dos cidadãos que acreditam num futuro melhor”, disse ainda Berlusconi no vídeo no Facebook onde festejou a vitória. “Prevenimos a Sicília de cair nas mãos do 5 Estrelas, de pessoas que nunca trabalharam”, declarou ainda.

Além disso, o antigo primeiro-ministro perspectiva já o seu futuro político: “Este é o grande aspecto político destas eleições, que depois se reflectem nas [eleições] nacionais: na Sicília, como em Itália, a comparação é entre nós ou o 5 Estrelas”. Berlusconi diz também que “o falhanço da experiência governamental regional e nacional do Partido Democrata”, clarifica que o partido de Renzi não é um “competidor credível” contra o 5 Estrelas.

