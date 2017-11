Washington e Tóquio devem trabalhar juntos para combater a ameaça da Coreia do Norte, numa aliança que deverá encontrar soluções para os restantes problemas das maiores economias mundiais, afirmou nesta segunda-feira o Presidente norte-americano. Donald Trump esteve reunido com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, na primeira paragem da sua viagem de 12 dias por países asiáticos. A “era da paciência estratégica” com o regime norte-coreano terminou, repetiu Trump na conferência de imprensa conjunta com Shinzo Abe.

O Presidente dos EUA acrescentou que os dois países estão a trabalhar em conjunto para conter as “agressões perigosas” do regime norte-coreano. Quer os EUA quer o Japão foram ameaçados por Kim Jong-un, que prometeu afundar o Japão e reduzir a “cinzas e escuridão” os EUA. Nos últimos três meses, o regime norte-coreano disparou dois mísseis que sobrevoaram o território japonês.

A propósito do lançamento de mísseis norte-coreanos, Trump afirmou que o Japão estaria apto para eliminar projécteis que atravessem o espaço aéreo japonês depois de completarem a aquisição de equipamento militar aos Estados Unidos. O primeiro-ministro japonês deu força às afirmações de Trump, afirmando que o fará caso “seja necessário”. O país prevê a estratégia de eliminação de um míssil apenas quando se estiver numa rota em direcção a território japonês ou se constituir uma ameaça.

O regime norte-coreano "continua com os seus testes nucleares ilegais e com os seus intoleráveis lançamentos de mísseis sobre o território japonês, que representam uma grave ameaça à paz e estabilidade regional e global. Não permitiremos isso", afirmou Trump. “Muitas pessoas consideram que a minha retórica é muito forte. Mas vejam o que aconteceu com a retórica muito fraca durante os últimos 25 anos. Vejam onde estamos agora”, argumentou, em resposta às críticas ao seu discurso pouco diplomático, que inclui dirigir-se ao líder norte-coreano como rocket man.

Shinzo Abe asseverou que “todas as opções [para conter Pyongyang] estão em cima da mesa” e que os dois países estão “a trabalhar juntos a cem por cento”. “Nenhum ditador, nenhum regime, deve subestimar a determinação americana”, já tinha avisado Trump no domingo.

Trump aproveitou para pressionar o Japão a diminuir o seu défice comercial com os EUA e a comprar mais equipamento militar, “o melhor equipamento militar do mundo”, segundo disse.

“A América está empenhada em melhorar a relação económica com o Japão. Enquanto Presidente estou comprometido em alcançar uma relação comercial justa, livre e recíproca. Procuramos acesso igualitário e de confiança para as exportações americanas para o mercado japonês, a fim de eliminar o nosso desajuste da balança comercial e o défice do Japão”, declarou Trump. O país foi o quarto maior importador de bens norte-americanos em 2016, diz a Reuters.

