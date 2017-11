O grupo parlamentar do PCP vai aproveitar a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para interpelar o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, sobre as obras que é preciso fazer no Liceu Alexandre Herculano, que tem um projecto de reabilitação aprovado há meses.

A deputada do PCP, Diana Ferreira, visitou nesta segunda-feira o emblemático liceu do Porto e considerou que os melhoramentos feitos nos últimos meses “não passam de paliativos” que permitem que a escola funcione. “Pelo que nos apercebemos foram feitos alguns arranjos que permitem garantir algumas condições mínimas para que os alunos possam estar dentro das salas de aula, mas o que importa percebermos é de que forma é que o ministério prevê intervir para fazer a requalificação de fundo que é preciso fazer nesta escola”, declarou Diana Ferreira aos jornalistas no fim da visita.

“No Alexandre Herculano fizeram-se alguns remendos, substituíram-se os vidros, taparam-se buracos que havia nos tectos, remendos que permitem que alguns alunos estudem em algumas salas”, disse a deputada, vincando que o liceu“está longe de ter as condições mínimas para se poder estudar numa escola pública”.

A deputada do PCP não ignora que a reabilitação do Alexandre será feita pela Câmara do Porto, que aceitou ser a dona da empreitada, estando para o efeito dependente de um protocolo com o Ministério da Educação, cuja formalização nem o ministério nem a autarquia confirmaram ao PÚBLICO. Diana Ferreira não hesita, todavia, em dizer que “é uma responsabilidade do Ministério da Educação garantir ou tomar medidas necessárias para que se faça a intervenção de fundo que tem de ser feita no Alexandre Herculano”. E sublinha: “Esta não é a primeira vez que intervimos em relação ao Alexandre Herculano. Ao longo de vários anos fomos colocando perguntas aos diferentes governos e, na sessão legislativa passada, apresentamos um projecto de resolução colocando exactamente a necessidade de se intervir de uma forma urgente na requalificação do Alexandre Herculano”.

O PÚBLICO contactou o Ministério da Educação e a Câmara do Porto, mas até ao fecho desta edição nenhuma das entidades respondeu.

