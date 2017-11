A Região Autónoma da Madeira está em aviso amarelo, o terceiro menos grave, a partir do final do dia de terça-feira por causa do vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, foram emitidos avisos amarelos a partir das 20h59 de terça-feira até às 2h59 de quinta-feira, para as costas Norte e Sul da Madeira, onde é esperado vento moderado a forte de Noroeste, com rajadas ate 80 quilómetros por hora (Km/h).

Para as regiões montanhosas é esperado vento forte de Este/Noroeste com rajadas ate 95 km/h.

Durante o mesmo período o aviso amarelo vai vigorar igualmente no Porto Santo, onde se espera vento moderado a forte de Noroeste com rajadas até 70 km/h.

