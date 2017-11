Desenvolvida pela Câmara Municipal de Cascais em parceria com a empresa portuguesa InnoWave Technologies, a app City Points Cascais venceu na categoria de Government & City Engagement dos World Summit Awards. O município foi o vencedor entre 400 nomeações de 180 países participantes.

PUB

Criada com o intuito de premiar cidadãos activos nas iniciativas do concelho, a aplicação baseia-se num sistema de pontos - ou city points - que são acumuláveis conforme o cidadão realiza tarefas como votar no Orçamento Participativo, aderir a acções de voluntariado ou usar transportes públicos. Depois, é possível trocar estes mesmos pontos por entradas em museus e eventos ou mesmo livros.

A app dispõe de uma lista de tarefas que se encontra em constante renovação, bem como um mapa com os locais de troca de pontos por vales. A adição de pontos na aplicação é feita através de scan de um QR code ou da inserção manual do código correspondente à actividade realizada.

PUB

Cascais é o primeiro concelho a utilizar a aplicação, mas no futuro pretende-se que outros municípios venham a aderir ao sistema com o objectivo de potenciar sinergias e alargar a rede de oportunidades para os cidadãos.

Os World Summit Awards (WSA) pretendem, desde 2003, seleccionar e promover a inovação digital local, prevendo o seu impacto na sociedade e premiando mundialmente os melhores projectos.

Esta iniciativa, realizada no âmbito das Nações Unidas e criada com base nos seus objectivos de desenvolvimento sustentável, já tinha premiado outros oito projectos portugueses e contemplou mais dois este ano.

Ana Gonçalves Pereira, directora-executiva da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), é a única portuguesa que integra o júri e declarou ao PÚBLICO que apesar de não ter podido votar na app do próprio país, ela própria é uma utilizadora do que considera ser “um grande estímulo para uma cidadania mais informada e participativa.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre os projectos portugueses previamente premiados destacam-se a app ColorADD, desenhada para ajudar daltónicos a distinguir as cores, e a EDP Re:Dy que pretende possibilitar ao cidadão o controlo, através do telemóvel, dos serviços prestados pela empresa como o consumo energético da sua casa.

Os vencedores WSA terão agora oportunidade de apresentar os seus projectos e receber os respectivos prémios no WSA Global Congress, que se realizará em Viena, entre 20 e 22 de Março de 2018, permitindo ao município acesso a redes mundiais de inovação e uma porta para novas parcerias.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB