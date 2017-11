A Impresa comunicou esta segunda-feira à CMVM que a subsidiária Impresa Publishing recebeu uma proposta do ex-jornalista Luís Delgado para a compra de várias publicações do grupo, incluindo a Visão, Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, TeleNovelas, TV Mais, Visão História e Visão Junior, confirmando a notícia avançada esta segunda-feira pelo PÚBLICO.

De fora do negócio deverá ficar a revista de música Blitz, que representa uma fatia importante da audiências online do grupo.

No comunicado, o grupo explicita que aceitou negociar "até ao dia 31 de Dezembro de 2017, com carácter de exclusividade, a eventual aquisição por sociedade a constituir pelo referido proponente" das publicações listadas.

Também esta segunda-feira, o conselho de administração convocou uma reunião do conselho de redacção do grupo, segundo apurou o PÚBLICO.

Para além de ser conhecido como comentador de política da SIC Noticias, Luís Delgado foi ex-presidente executivo da Lusomundo Media. E era o principal proprietário da Time Out (a revista e a empresa que explorava o mercado da Ribeira, um espaço da Câmara Municipal de Lisboa). Um projecto que foi entretanto vendido, embora os valores da transacção nunca tenham sido revelados.

Foi no final de Agosto que o grupo da família Balsemão anunciou disponibilidade para reduzir o seu portefólio de imprensa, onde possui 13 títulos, com a indicação de que o semanário Expresso ficaria de fora do negócio. Na esfera do grupo Balsemão mantêm-se os canais de televisão emitidos debaixo da marca SIC.

