O croata Slaven Bilic deixou o comando técnico do West Ham, anunciou nesta segunda-feira o clube da liga inglesa de futebol, no qual alinha o português José Fonte.

"O presidente e a direcção do West Ham United gostariam de mostrar o seu agradecimento e gratidão a Slaven e à sua equipa pelos seus serviços nos últimos dois anos e meio, mas acreditam que uma mudança é agora necessária para o clube avançar de forma positiva e em linha com a sua ambição", lê-se numa nota na página oficial dos hammers.

Apesar do investimento no reforço da equipa esta temporada, o West Ham ocupa apenas o 18.º e antepenúltimo lugar - primeiro abaixo da zona de despromoção -, com apenas nove pontos.

Os hammers vão procurar um substituto para Bilic, que se deverá estrear em 19 de novembro, frente ao Watford, de Marco Silva.

