A actual campeã nacional amadora absoluta Leonor Bessa, do Club de Golf de Miramar, alcançou hoje o seu terceiro título no Campeonato Nacional de Pares Mistos, no Oeiras Golf. Tinha vencido em 2014 e 2015 com o seu irmão Tomás, e agora foi em união de forças com o seu pai Tomás Bessa, do Paredes Golfe Clube.

A prova jogou-se em duas voltas na modalidade fourball/better ball (à melhor bola), com chuva no sábado e vento forte no domingo. Houve um grande embate entre aquela dupla e a de Gonçalo Teodoro (do CG Vilamoura)/Filipa Capelo (Quinta do Lago), de 16 e 15 anos, respectivamente.

O par vice-campeão entre João Coutinho (FPG) e Patrícia Brito e Cunha (Oeiras Golf) © RODRIGO CORDOEIRO

No primeiro dia, os dois pares estavam empatados com 71 pancadas, 3 abaixo do par-74. No segundo, os Bessa fizeram 72 contra o 73 dos rivais, ganhando assim pela margem mínima. Luís Alves Costa/Mafalda Magalhães, do clube anfitrião, ficaram no terceiro lugar com 149 pancadas (74-75), entre os 13 conjuntos participantes.

António Bessa e Leonor Bessa sucedem na lista dos vencedores aos ausentes Pedro Lencart/Joana Silveira, de Miramar.

Mário Rosa/Luísa Cruz, do Oeiras Golf, receberam o prémio de vencedores medal net.

