Para os fãs de luta livre profissional, segunda-feira é, desde 1993, sinónimo de Monday Night Raw, o programa principal de wrestling da WWE (World Wrestling Entertainment), com mais de 1200 episódios exibidos. Hoje, para os adeptos portugueses da modalidade, é dia de SmackDown Live!, o segundo programa com maior longevidade da companhia norte-americana de entretenimento desportivo, e os golpes, as acrobacias e os momentos dramáticos vão poder ser vistos (e vividos) de perto, a partir das 19h30, no Campo Pequeno, em Lisboa. O espectáculo integra a digressão europeia da WWE, que já passou por Espanha, Reino Unido, Irlanda e Alemanha.

O cartaz contempla algumas lutas pelos títulos principais do SmackDown, e o evento principal (main event) é pelo título da WWE: Jinder Mahal, o campeão, enfrentará AJ Styles, veterano da modalidade com 20 anos de experiência. O campeonato de duplas do programa também estará em jogo entre três equipas, bem como o título dos Estados Unidos. De parte fica o título feminino, mas os fãs das lutadoras do SmackDown vão ter a oportunidade de ver um combate de equipas (tag team match) que contará com Charlotte Flair, campeã por quatro vezes e filha do lendário Ric Flair, ou Natalya, a actual campeã, membro dos Hart, família canadiana com nome cimentado no panorama do wrestling mundial. Espera-se ainda a presença de Triple H, um dos nomes mais sonantes da empresa, que hoje assume as rédeas nos bastidores da WWE. Paul Levesque (nome real de Triple H) também estará presente na Web Summit como vice-presidente executivo da companhia.

O espectáculo arranca às 19h30 e terá a duração de 90 minutos, “mas é costume alongar-se por mais meia ou uma hora”. Quem o diz é Luís Salvador, presença assídua nos eventos da WWE em Portugal – esta é a “sexta ou sétima vez” que repete a experiência. Segundo o jovem, “há gente de todos os lados do país” à espera que as portas do Campo Pequeno se abram, e os bilhetes não vão ficar longe de esgotar: “Pelo que soube, sobram poucos bilhetes para vender, cerca de 400”, acrescenta, sendo que a lotação do Campo Pequeno para este espectáculo é de cerca de 5000 lugares.

Mas este jovem lisboeta não é “só” um fã: Luís é o fundador do site WrestlingPT, que fundou em 2006, a maior plataforma sobre a modalidade em português, para a qual trabalha uma equipa de amantes do pro-wrestling, publicando informação não só sobre a WWE, mas também sobre outras companhias semelhantes, como a Lucha Underground ou a New Japan Pro Wrestling. Para além disso, é o actual campeão do Wrestling Portugal, uma academia que também é promotora de luta livre no país, organizando eventos ao vivo com atletas portugueses.

A WWE é a maior empresa da modalidade no mundo. É um negócio familiar gerido pela família McMahon desde 1952, que também tem personagens activas nos episódios semanais, com cerca de 36 milhões de espectadores espalhados por 150 países. Actualmente, em Portugal, o produto é exibido em formato de resumo no Youtube, e voltou recentemente à grelha da Sport TV.

