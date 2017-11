O último capítulo das Cinquenta Sombras está em contagem decrescente para chegar às salas de cinema. Acontecerá a 8 de Fevereiro do próximo ano, bem a tempo do dia de São Valentim. Mas a partir desta segunda-feira já pode escrutinar um pouco daquilo que será As Cinquenta Sombras — Livre. Já foi divulgado o trailer do último filme que adapta o terceiro volume da trilogia da escritora britânica E.L. James.

No vídeo promete-se o “clímax” de toda a história. Os protagonistas continuam a ser os actores Jamie Dornan, no papel de Christian Grey, e a actriz Dakota Jonhson, como Anastacia Steele. Mas agora há uma arquitecta que promete abalar a estabilidade do casal principal. “Por favor pára de falar do meu marido como se eu não estivesse aqui”, atira, a certa altura, Steele.

Mas, para além do conhecido erotismo, a intriga está também presente em força quando o casal percebe que andam a ser perseguidos pelo antigo patrão de Steele, Jack Hyde.

Por isso, espera-se um pouco de tudo: erotismo, violência, espectaculares, perseguição de carros, tiroteios e, claro, um pouco de romantismo bem à moda do dia dos namorados.

O filme tem estreia marcada em Portugal para 8 de Fevereiro. É realizado por James Foley, de Um Perfeito Estranho, O Medo e Sucesso a Qualquer Preço e de alguns dos episódios de House of Cards depois de Sam Taylor-Johnson, a realizadora do primeiro filme, ter abandonado o projecto em conflito com E.L. James.

