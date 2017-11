No fim-de-semana inaugural, mais de 3200 pessoas visitaram a exposição Attero, do artista português Bordalo II, em Lisboa, disse esta segunda-feira à Lusa a curadora da mostra.

Attero inaugurou no sábado às 16h, tendo nesse dia sido visitada, até às 20h, por cerca de 1500 pessoas, tendo chegado a haver, de acordo com a curadora Lara Seixo Rodrigues, "filas de espera de duas horas".

Segundo a responsável, no domingo, dia em que a mostra esteve aberta entre as 14h e as 20h, passaram pelo n.º 49 da rua de Xabregas cerca de 1700 pessoas. Lara Seixo Rodrigues destacou a "diversidade de idades" dos visitantes, entre os quais "muitas crianças", e o facto de muitos terem levado os cães, já que o espaço permite a entrada de animais.

A exposição, de entrada livre, pode ser visitada até 26 de Novembro, de quarta-feira a domingo entre as 14h e as 20h.

Attero é uma exposição retrospectiva, composta por trabalhos novos que são uma extensão das obras que Bordalo II tem criado em vários locais do mundo, na rua, com lixo.

