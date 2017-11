A digressão mundial do cantor Ozzy Osbourne, que começa em Maio no México e prossegue até 2020, vai passar por Lisboa, no dia 2 de Julho do próximo ano, com Judas Priest como convidados, revelou esta segunda-feira a promotora.

Em comunicado, a Everything is New realçou que o vocalista de Black Sabbath vai celebrar, na Altice Arena [antigo Meo Arena], "cinco décadas de actuações ao vivo", no âmbito da digressão mundial "de despedida".

Em palco com Osbourne vão estar os músicos Zakk Wylde, Blasko, Tommy Clufetos e Adam Wakeman.

"Esta tour, que conta levar Ozzy em digressão pelo mundo até 2020, ficará marcada como a despedida do lendário artista, embora ainda tenha em vista algumas actuações ao vivo pontuais e especiais. 'As pessoas passam a vida a perguntar-me quando me reformo', explica Ozzy. 'Esta será a minha última digressão, mas não posso dizer que não vou fazer um espectáculo aqui ou ali'", adiantou a promotora em comunicado.

Já este ano, os Black Sabbath deram por encerrada a sua carreira com a sua própria digressão de despedida, que começou em Janeiro de 2016 e acabou em Fevereiro, na cidade natal da banda, em Birmingham, no Reino Unido.

Esta será a segunda digressão de despedida de Osbourne, depois da que realizou em 1992 e que já veio classificar como "um erro".

Os bilhetes para o concerto vão estar à venda a partir de sábado, com preços entre os 42 e os 89 euros.

