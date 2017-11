Há um exercício muito simples de fazer para se perceber de quem falamos quando os nomes destes senhores vêm à baila: reunir um conjunto de ouvintes e perguntar qual deles não inclui Below The Heavens (2007) num top 10 de álbuns de hip-hop do século XXI. Serão poucos, muito poucos, a não mencionarem o disco da dupla californiana (curiosamente com um som mais próximo de Nova Iorque), hoje de culto, formada por Blu (rapper) e Exile (produtor), o qual rapidamente se converteu num clássico que, de alguma forma, está para os anos 2000 como o Black Star de Mos Def e Talib Kweli está para os anos 90 — um objecto no qual, enfim, os ouvintes mais desiludidos com grande parte do actual rap americano vão repetidamente lavar os ouvidos para manter a esperança de que amanhã o dia é melhor.

Esse disco marcaria um antes e um depois na história tanto de Blu como de Exile (simultaneamente tendo servido de afirmação para nomes, hoje até mais mediáticos do que eles, como Aloe Blacc ou Miguel), firmando as letras inteligentes, introspectivas e humorísticas (mesmo quando escreve, e ele escreve muito, sobre mulheres e amor) do primeiro; e o superlativo bom gosto do segundo, hoje um dos mais requintados produtores do hip-hop americano graças ao modo delicado como constrói composições em que a soul e o doo-wop são tão protagonistas como o rap (e esse é um dos seus maiores trunfos, o facto de o sampling, nas suas mãos, nunca se constituir em mero mediador técnico), assim como à mestria na colocação de vozes sampladas no mesmíssimo plano que as vozes dos artistas, uma coralidade extraordinária que apaga a distância temporal que as separa.

Depois disso, haveriam de lançar, em 2012, o álbum de maravilhoso título Give Me My Flowers While I Can Still Smell Them (com uma não menos maravilhosa capa), o qual, não fosse o espanto original causado por Below The Heavens, seria justamente recordado como o melhor da dupla (é nossa firme convicção), desde logo porque é nele que a verve poética de Blu se amadurece e consolida, ao ponto de, quanto a nós, ele ser, hoje, pura e simplesmente, um dos mais talentosos letristas americanos — a quem, por desconhecimento ou preconceito, torcer o nariz, recomenda-se a audição de canções como Jesus, Seasons ou Amnesia (não por acaso, alguém se lembrou de colocar no YouTube, há já uns anos, um videoclip não oficial desta última acompanhada de sequências de Ascenseur pour l’échafaud, filme de Louis Malle com banda-sonora original de… Miles Davis).

In The Beginning (Before The Heavens) Autoria:Blu & Exile

Fat Beats, Dirty Science

Entretanto, os dois músicos têm desenvolvido a sua carreira a solo, sempre com os dois pés no território indie: Blu, cada vez mais abstracto, etéreo, dando continuidade à sua imersão emocional (em discos fabulosos como Her Favorite Colo(u)r ou Jesus), Exile trilhando os caminhos mais exploratórios das batidas, esses que o levaram a samplar, por exemplo, a voz de Mariza (!) em The Sound is God (neste sentido, o seu trabalho com Blu até pode ser visto como o mais “domesticado”). Dez anos depois, este novo disco é o prolongamento comemorativo de Below The Heavens, no sentido em que o que aqui se encontra são as “sobras”, os b-sides que aí não entraram por limitações de espaço e que a dupla entendeu lançar agora no exacto estado em que foram gravadas, sem polimentos adicionais. Da capa de azul melancólico contrastante com o rosto sorridente de Blu do disco de 2007 passamos agora, curiosamente, para os tons esverdeados e pastel e um Blu de ar sério; de um lugar “abaixo do céu” (este entendido, à data, como o mainstream ao qual não desejavam pertencer), os californianos deslocam-se agora, como os próprios já referiram, não no espaço mas no tempo, para um mitológico “antes dos céus e da terra”.

Esta mudança, simbólica ou não, não tem correspondência, porém, no conteúdo do disco, o qual, não deixando de ser um conjunto de canções com a inconfundível marca da dupla, revela-se, genericamente, uns furos abaixo das inscritas em Below The Heavens (por alguma razão ficaram de fora), faltando-lhe, desde logo, picos como So(ul) Amazin’, Dancing in the Rain ou First Things First (apenas Sold The Soul, momento de spoken word que gostávamos de ouvir mais vezes a Blu, Stress Off The Chest e Things We Say, novamente com Blacc, se lhes aproximam). Nada disto desaconselha, de modo algum, a sua audição, apenas se devendo alertar os menos familiarizados para o facto de o álbum, embora sonicamente encostado — demasiado encostado, o que, se é normal porquanto se tratam de trabalhos contemporâneos, não deixa de transmitir uma certa sensação de repetição — aos ambientes melancólicos e adocicados de Below The Heavens (descontando o erro de casting que é Life Is A Gamble, desarmonia entre melodia, a voz de Blu e o sample vocal), não revelar o Blu mais esplendoroso, sobretudo para quem lhe conhece o trabalho subsequente.

Globalmente falando, o texto mostra-se menos rico e misterioso, mais ingénuo e simplista. Em On The Radio, o refrão lamenta Feels like hip-hop lost its soul, mas nós já sabíamos, desde 2007, que eles a tinham trazido de volta (e Soul Provider é, aliás, o título da primeiríssima canção deste disco) — com isto queremos dizer que o que verdadeiramente desejamos é que este novo-velho-trabalho, embora, como sempre, de audição prazerosa, cheia de alma, não signifique o protelamento do lançamento de um novo trabalho para 2018 (como os próprios já anunciaram). No céu, na terra ou noutro lugar qualquer, que venha para breve.

