E então eles tornaram-se cinco. Eles, os Wand, a banda formada em volta de Cory Hanson, músico e compositor que gravita a maravilhosa pandilha californiana onde encontramos Ty Segall ou Mikal Cronin (tocou com os dois). Formaram-se em 2013, editaram o primeiro álbum, Ganglion Reef, no ano seguinte e contavam três editados quando 2015 chegou ao fim (Golem e 1000 Days seguiram-se à estreia). Entretanto, Hanson lançou um estranho e magnífico álbum a solo, The Unborn Capitalist From Limbo (coração de cantautor folk transformado por orquestrações expressionistas), e atirou-se à estrada enquanto membro da banda que acompanhou Ty Segall na digressão de Emotional Mugger. Tudo isto terminado, os Wand, que eram um trio, reagruparam e expandiram — a teclista e vocalista Sofia Arreguin e o guitarrista Robert Cody juntaram-se a Hanson, ao baixista Lee Landey e ao baterista Evan Burrows, e o líder concedeu que, a partir de agora, a banda deixaria de ser uma ditadura benigna comandada por si.

Plum é o álbum que nasce deste novo contexto. O folk-rock e o garage encaminhado para colorido psicadélico ainda fazem parte da equação, mas não são dominantes como até aqui. A história diversifica-se, complexifica-se, e os Wand ganham com isso. Entramos em Plum com canção pop escorreita, o tema título com piano a comandar as operações e melodia oh-tão-trauteável como eram as de McCartney e seus infindáveis seguidores — nunca falha, e aqui não falha igualmente. Mas o início está longe de definir aquilo que é Plum.

É bonito ver a democracia a funcionar e perceber como a contribuição dos agora cinco Wand transformou a banda. Num momento assistimos a riffalhada blues rock estrepitosa, como deliciosamente estrepitosos eram os Black Crowes dos bons velhos tempos, enxertada de passagens bucólicas — “listen to the trees outside”, canta Hanson em Bee karma. Num momento estamos aí, em modo headbanger, e tudo é simples e directo e parece estar muito bem assim mesmo. Apreciamos mais, porém, o resto que o álbum nos dá.

Plum Autoria:Wand

Drag City; distri. Flur

O som da “pedal steel” a elevar a belíssima balada confessional The trap. A valsa solar de Charles de Gaulle e a forma como voga entre o silêncio e a delicadeza sussurrada, a forma como cresce organicamente em reverberações e luz a encandear o olhar. A inebriante White cat, melhor canção do álbum, com pulsão mecânica contagiante e guitarra em rebuliço, ou o que “Tomorrow never knows” podia ter sido se Lennon se imaginasse, não no topo do Tibete, mas em Tron” (ou em estúdio com os Oneida). A maravilhosa Blue cloud, duas guitarras e piano em contraponto, e uma voz doce a dominar este imaginário encontro improvável entre os Television exploradores e os Big Star artífices power pop — são sete minutos de canção, em avanço cuidadoso e metódico até à explosiva catarse final.

Os álbuns anteriores tinham formas mais perfeitas, mas também mais previsíveis. Era um prazer visitá-los e deixarmo-nos ficar neles, reconfortados e sem sobressaltos. Plum arrisca contrariar essa existência perfeita e sai do caminho para procurar algo mais. Ganha-se aí. Quem cria White cat ou Blue cloud está certamente a fazer as coisas bem.

