Michelle Pfeiffer, de 59 anos, foi a última actriz a falar sobre o assédio sexual na indústria cinematográfica. Questionada sobre o mesmo tema, Uma Thurman confessou ainda não estar preparada para o fazer.

Apesar de nunca ter trabalhado com o produtor Harvey Weinstein, Michelle Pfeiffer disse à BBC que todas as mulheres com quem conversou sobre assédio sexual já sofreram algum tipo de abuso nas mãos de homens com poder em Hollywood.

"Tenho conversado com mulheres que eu conheci a vida toda e nós nunca tínhamos discutido este assunto que agora veio a público", confessou a actriz, acrescentando que espera que o silêncio que se quebrou por causa deste caso possa levar a uma mudança de comportamento.

Também neste fim-de-semana foi conhecido um vídeo com declarações que Uma Thurman fez à Access Hollywood, em meados de Outubro, onde depois de ter sido questionada sobre o assunto, a actriz recusou-se a fazer qualquer comentário. Todavia, prometeu que quando se sentir "menos zangada" falará sobre Weinstein.

Uma Thurman tem sido a musa de muitos dos filmes de Quentin Tarantino – como Pulp Fiction e Kill Bill. Depois de serem conhecidas as acusações ao produtor, o realizador admitiu que "sabia o suficiente para fazer mais" do que fez.

Já em 1989, aos 19 anos, a actriz deu uma entrevista à Rolling Stone onde falou sobre a atenção "indesejada" que recebia de homens mais velhos da indústria cinematográfica.

