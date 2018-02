Para celebrar o seu 130.º aniversário, a Claus Porto pediu a Lyn Harris para criar uma fragrância unissexo inspirada em Portugal. Le Parfum foi apresentado no Museu do Perfume, em Paris, no final do mês de Outubro, mas foi produzido na fábrica Ach Brito, em Vila do Conde.

Lyn Harris, conhecida perfumista inglesa e fã da Claus Porto, foi convidada para desenvolver este perfume pela directora criativa da marca, Anne Margreet Honing, que se baseou na década de 1930 para desenhar o frasco e a embalagem. Apesar do seu atelier ficar em Londres, Lyn Harris viajou por Portugal para inspirar-se para este desafio.

Como a marca nasceu em 1887, foram produzidas 1887 embalagens deste perfume, que foram numeradas e gravadas à mão por José Dias, um artesão de Alcobaça. O frasco tem 95 ml e custa 160 euros.

Achilles Brito, o mais antigo fabricante português de sabonetes, juntou-se à Claus, em 1903. Cerca de 15 anos antes, os alemães Ferdinand Claus e Georges Schweder tinham fundado, no Porto, a Fábrica Claus & Schweder. Hoje, a marca está na mão do bisneto de Achilles Brito, com o mesmo nome, Aquiles Brito, que a comprou à família.

Texto editado por Bárbara Wong

