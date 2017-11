Ben Affleck prometeu doar a organizações não governamentais todos os lucros que receber dos filmes que protagonizou e foram produzidos por Harvey Weinstein e pela Miramax, disse à Fox. Numa outra entrevista, o actor contou que as alegações de assédio sexual em Hollywood o levaram a reflectir sobre o seu comportamento.

PUB

Numa entrevista para a Fox 5, em que foi perguntado ao actor a sua opinião sobre a decisão do realizador Kevin Smith em doar os lucros adicionais relativos aos filmes feitos com Weinstein a instituições de caridade, o actor respondeu: "Decidi fazer o mesmo", acrescentando que não quer receber mais cheques de Weinstein ou da produtora Miramax.

PUB

Affleck acrescentou ainda que já escolheu as instituições, uma é a RAINN, a rede norte-americana de apoio a vítimas de violação, abuso e incesto; e a outra é a Film Independent, uma organização sem fins lucrativos que promove o cinema independente.

À Associated Press, o actor contou que as alegações de assédio sexual em Hollywood o levaram a reflectir sobre o seu comportamento. Na mesma entrevista, Affleck defende que mais mulheres deviam estar no poder e que o assédio sexual também devia ser um assunto falado e reprovado pelos homens.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ben Affleck tem sido confrontado com algumas acusações, entre as quais a da actriz Hilarie Burton, que o acusou de a ter apalpado, no programa TRL da MTV, em 2003. "Eu agi de maneira imprópria com a Menina Burton e sinceramente quero pedir desculpas", escreveu Affleck no Twitter.

Além de Hilarie Burton também a maquilhadora Camila Tendler escreveu que o actor a apalpou aquando dos Globos de Ouro, em 2014. Já a jornalista Anne-Marie Losique defendeu o actor depois de um vídeo, que começou a circular na Internet, em que se vê Affleck abraçá-la e brincar com ela sobre a exposição dos seus seios. A jornalista afirma que a filmagem foi retirada do contexto e que Affleck estava apenas a agir "para a câmara". "Ele nunca me tocou de forma imprópria, foi muito respeitoso", acrescentou.

O actor também foi criticado por causa da sua reacção ao comportamento de Weinstein. Rose McGowan, uma das alegadas vítimas do produtor, contou que Affleck sabia do comportamento de Weinstein, tendo o actor, nessa altura, escrito no Twitter: "Estou triste e irritado, já que o homem com quem trabalhei usou a posição de poder para intimidar, molestar sexualmente e manipular muitas mulheres ao longo de décadas."

PUB

PUB