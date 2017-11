Foi o primeiro explorador a atingir os “três Pólos” (o Norte, o Sul e o Evereste) e no caso do Pólo Sul foi mesmo a primeira pessoa a lá chegar sozinha, depois de uma travessia de 52 dias. Em 2010, com Steve Duncan, explorador urbano e fotógrafo, fez uma expedição através dos túneis subterrâneos de Manhattan, em Nova Iorque. Depois de uma conversa que teve com as filhas sobre a importância do silêncio, decidiu escrever um livro sobre o tema: Silêncio na Era do Ruído, editado em Portugal pela Quetzal.