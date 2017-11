Subiu para 24 o número de casos de legionella, uma bactéria que vive em ambientes aquáticos naturais, como a superfície de lagos, rios, águas termais, tanques. Desde o passado dia 31 de Outubro, no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental – Hospital de São Francisco Xavier foram confirmados em laboratório 23. Um outro caso, com ligação epidemiológica àquele hospital, foi diagnosticado numa unidade de saúde privada.

A actualização foi feita através de uma nota publicada no site do Serviço Nacional de Saúde este domingo: “Dos 23 doentes que passaram pelo Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, um já teve alta e os restantes mantêm-se internados, dos quais dois em Unidade de Cuidados Intensivos, três na Urgência e 17 em enfermaria”.

Recorde-se que a doença dos legionários não se transmite de pessoa para pessoa, tão-pouco pela ingestão de água contaminada. A infecção passa por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água (aerossóis) contaminadas com bactérias. A bactéria conquista equipamentos de refrigeração e outros que contenham água tépida (temperatura de água entre os 20ºC e os 45ºC) e multiplica-se. Pode ser inalada em gotículas e chegar aos pulmões.

A situação chegou a público no sábado. Os peritos recolheram amostras em vários pontos dos circuitos de água do Hospital de São Francisco Xavier. Uma vez analisadas no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, revelaram a presença de legionella. Foram então tomadas algumas medidas destinadas a interromper a eventual fonte de transmissão da bactéria.

