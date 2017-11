No Handmaid's Tale, Margaret Atwood não resistiu a tentar melhorar — ou piorar — a terrível tradução pseudo-latina da grande máxima da 2.ª Guerra Mundial. Em inglês é "don't let the bastards grind you down": não deixes que os sacanas te façam em fanicos/te deitem abaixo/te moam o juízo.

Em Harvard adoptaram Illegitimis non carborundum: "Que os bastardos (ilegítimos) não te carbonizem (faz de conta)". Atwood lembra-se das aulas de latim quando era criança e, entrando na brincadeira, arranjou Nolite te bastardes carborundorum. Em Maio, no site da Vanity Fair, Laura Bradley diverte-se a descobrir os pontapés no latim.

Quem me deu esse útil conselho foi o saudoso Brian Chapman, no meu primeiro ano na universidade de Manchester. Nunca mais esqueci o latim macarrónico. Dá para tudo e para todos. Quem é que não tem um grupo de sacanas — às vezes o mundo inteiro — a tentar ralar-nos devagarinho na esperança de nos desfazer em pó?

Lembro-me sempre de Espinoza a polir lente após lente, recusando-se a renunciar às ideias filosóficas, apesar de todas as cruéis tentativas de demovê-lo.

A grande missão da vida, a grande vitória, é precisamente não nos deixarmos desanimar. É um jogo. A vida atira-nos com sacos de lixo cheio de pesada e pestilenta areia de gato e nós tentamos desviar-nos e seguir caminho.

Se desanimamos, perdemos e os sacanas ficam-se a rir: mais uma criatura que nasceu cheio de sonhos e se atirou à vida — mas tanto levou na cabeça que desistiu. Nunca! Não é?

