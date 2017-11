O PCP quer que o ministro da Saúde vá ao parlamento explicar os 19 novos casos de legionella detectados no hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa. Os comunistas consideram que estes casos, revelados no sábado, colocam em "evidência a falta de investimento" no controlo da doença.

"A detecção, para já, de 18 doentes e um trabalhador no Hospital S. Francisco Xavier, infectados por uma bactéria do género legionella coloca, mais uma vez, em evidência a falta de investimento numa área fundamental para a saúde pública que é o controlo desta doença", refere o PCP, num comunicado divulgado neste domingo.

A situação "é ainda mais preocupante, quando anteriormente se verificaram situações semelhantes noutras unidades hospitalares", apontam os comunistas, acrescentando que "a gravidade e dimensão está ainda longe de ser conhecida" no que toca aos novos casos agora detectados.

A Direcção-geral da Saúde confirmou no sábado a existência de 19 casos de doença dos legionários detectados no Hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa, desde o dia 31 de Outubro.

