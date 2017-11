Foi um dos tabus das autárquicas. Iria Paulo Cafôfo, o independente que ganhou o Funchal em 2013 com o apoio do PS e do BE e renovou a vitória em Outubro, agora com maioria absoluta, cumprir o mandato até ao fim? Ou pegaria antes no capital político conseguido num concelho que vale metade do eleitorado do arquipélago para entrar na corrida, em 2019, às regionais?

A resposta a estas interrogações que os adversários tentaram, sem sucesso, explorar durante a campanha, ouviu-se dez dias depois de tomar posse na Câmara do Funchal, quando, a 30 de Outubro, Cafôfo entrou na sede do PS-Madeira debaixo de fortes aplausos, para apoiar a candidatura de Emanuel Câmara à presidência dos socialistas madeirenses. Cafôfo, que não é militante do partido, foi mais aplaudido do que o próprio candidato.

É que Emanuel Câmara, que cumpre o segundo mandato à frente de Porto Moniz, um pequeno concelho no extremo Norte da ilha, quando lançou a candidatura à liderança do PS, anunciou também que o candidato à presidência do governo regional seria não ele, mas o autarca do Funchal. “Serei presidente do partido e Paulo Cafôfo presidente do governo”, disse o candidato no dia em que formalizou a candidatura entre deputados, autarcas e figuras próximas de Cafôfo.

O autarca funchalense, que em 2013 foi o rosto do início do fim do jardinismo, tem evitado falar desse cenário. Se durante a campanha afirmou que cumpriria o mandato até ao fim, depois do anúncio de Emanuel Câmara tem optado pelo silêncio. Mas se não confirma, também não desmente, e tem deixado que falem por ele. “Se eu tenho cá o Paulo Cafôfo a apadrinhar esta minha apresentação é sinal de que estamos todos juntos neste projecto que visa a alternância democrática na região”, argumentou Câmara.

Do outro lado está Carlos Pereira que pegou no partido em 2015, depois dos piores resultados de sempre do PS-Madeira. Deputado em São Bento, Pereira passou o último ano em Lisboa (essa ausência é uma das críticas que lhe fazem), regressando esta semana ao parlamento madeirense para defender a moção de censura que apresentou contra o governo de Miguel Albuquerque. A moção não passou, chumbada pelos votos da maioria do PSD e com a abstenção do CDS. A direita tem a maioria na Assembleia Regional, mas uma sondagem publicada na semana passada pelo DN-Madeira apontava para uma subida histórica do PS-Madeira, e pela primeira vez na região autónoma, para um cenário de maioria de esquerda num parlamento que desde 1976 é dominado pelo PSD.

De acordo com o estudo da Eurosondagem, o PSD e PS ficariam separados por cerca de dois deputados (19/17) e os três parlamentares do CDS não chegariam para a direita dominar a assembleia madeirense, face aos três do JPP e aos dois da CDU e do BE. A esquerda reuniria 24 cadeiras, num universo de 47.

Pereira tem procurado colar este crescimento do partido à sua liderança, mas os adversários olham para a subida como conjuntural. Se a ele reconhecem competência técnica e domínio dos principais dossiers, a Cafôfo a popularidade que poderá capitalizar votos.

O tira-teimas acontecerá em Janeiro, quando o partido reunir em congresso para escolher a liderança para os próximos dois anos.

