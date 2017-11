O antigo comandante-geral da GNR Carlos Manuel Mourato Nunes vai ser o próximo presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil, segundo uma nota do Ministério da Administração Interna divulgada neste domingo. Mourato Nunes sucede no cargo a Joaquim Leitão, que se demitiu no passado dia 18 de Outubro na sequência das críticas à actuação da Protecção Civil nos fogos deste ano que provocaram a morte a mais de 100 pessoas no país.

PUB

Com uma carreira do Exército, onde chegou a tenente-general, Mourato Nunes licenciou-se em Ciências Militares e Engenharia Geográfica e do Exército e passou também pelo Instituto de Altos Estudos Militares, onde concluiu o Curso de Oficial General e o Curso Geral de Comando e Estado-Maior.

“Ao longo da sua carreira, prestou serviço em várias Unidades do Exército e nas Forças de Segurança, bem como desempenhou cargos de direcção de alto nível na Administração Pública.

PUB

Foi director do Instituto Geográfico do Exército entre 1993 e 1999 e presidente do Instituto Geográfico Português entre 2002 e 2003, altura em que foi promovido a tenente-general e assumiu as funções de Comandante Geral da Guarda Nacional Republicana, até 2008”, lê-se na nota divulgada pelo MAI.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mourato Nunes comandou a GNR quanto o actual primeiro-ministro era ministro da Administração Interna e a proximidade com António Costa não se fica por aqui. Já em 2014, quando Costa avançou contra António José Seguro para as primárias que lhe dariam a liderança do PS, Mourato Nunes foi um dos seus primeiros apoiantes.

Mais recentemente, entre 2008 a 2010, Mourato Nunes foi secretário-geral do Secretariado para a Cooperação entre os Países de Língua Portuguesa em matéria de Segurança Pública. De 2010 a 2012 presidiu ao Conselho Coordenador de Cartografia e foi ainda director-geral do Instituto Geográfico Português. É actualmente consultor de Segurança e Defesa.

Antes de tomar posse, Mourato Nunes terá ainda de ser ouvido na Comissão Nacional de Protecção Civil, o que acontecerá nesta segunda-feira, às 12h. A data da posse ainda não está marcada.

PUB

PUB