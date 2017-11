Orçamento do Estado para 2018

A extrema direita, personificada no PSD e CDS, votou contra o OE-18: "Serve clientelas políticas" (!), disseram. Recorde-se que baixaram os impostos para as grandes empresas, fizeram negócios da China, nos vistos gold instalaram a pouca vergonha, etc. Afinal, quem serviu? Nos seus Orçamentos nunca inscreveram uma mera medida a favor dos trabalhadores!

Pretendiam um OE-18 austeritário que cortasse rendimentos, empobrecesse as famílias, obliterasse o Estado social e por aí fora. Não é, nem pode ser uma visão de futuro e incentivo à economia, rebaixar salários (como no p.p.) mas sim, criar incentivo com equidade remuneratória. O OE-18 foi discutido na generalidade na AR, em dia de finados, e aquela extrema direita desenterrou os seus cadáveres políticos, que levaram a sociedade a caminho da indigência e à sua divisão artificial, pondo uns contra os outros: trabalhadores privados contra funcionários públicos, desempregados contra empregados, novos contra velhos, usando o estratagema inqualificável de dividir para reinar. PSD e CDS continuam embotados.

Os desempregados de longa duração que se reformem agora não podem ser penalizados pelos anos que estiveram sem descontar, já que nem receberam apoios sociais. A obsessão em querer atingir as metas do défice acordadas com Bruxelas diminui as funções vitais do Estado, desde a Segurança Social, à Saúde, à Educação, passando pelos Transportes Públicos até à Cultura. Em primeiro lugar as pessoas! O OE-18 tem de abordar as micro/pequenas e médias empresas de forma antagónica à do passado, pois são o grosso da empregabilidade.

O OE-18 confere à Cultura valor residual e, ainda assim, reserva para a comunicação do audiovisual - 200 milhões de euros, tendo esta larga comparticipação da Contribuição do Audiovisual. Um país que não promove a Cultura agrava a ignorância e o desconhecimento e o seu Povo não levanta a cabeça!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Entrevista ao ministro do Ambiente

A entrevista publicada pelo PÚBLICO na edição do dia 1 de Novembro ao ministro do Ambiente revelou um homem sério e um técnico informado.

Como político, e numa área que conheço bem, faltou-lhe pedir desculpa aos produtores florestais privados pelo “saque” que, mais uma vez, o governo (não foi o único nem o primeiro) vai fazer no Fundo Florestal Permanente (FPP) para financiar os (necessários) Sapadores Florestais que anunciou (para as áreas públicas). É que o FFP foi criado para apoiar os produtores florestais privados que necessitam de executar práticas florestais ambientalmente adequadas mas económica e financeiramente inviáveis. Aquilo que anunciou é obrigação do Orçamento do Estado e não do Fundo!

Tão absurdo e revoltante como saber-se que somas importantes dos donativos privados destinados às vitimas dos fogos florestais deste ano foram aplicados na compra (embora absolutamente necessária) de material para queimados para os hospitais do Estado (substituindo o Ministério da Saúde e o OE).

João M A Soares, Lisboa

