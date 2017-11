Um homem entrou ontem numa igreja baptista no Texas, EUA, disparando indiscriminadamente e matando pelo menos 27 pessoas. O motivo e a identidade do atacante ainda não são conhecidos.

O tiroteio aconteceu durante a missa de domingo numa igreja baptista em Sutherland Springs, a sudeste de San Antonio, a segunda maior cidade daquele estado, cerca das 11h30 da manhã (hora local). Depois de uma curta perseguição, o atirador foi morto a tiro pela polícia.

Algumas testemunhas referiram à estação de televisão norte-americana CNN que ouviram pelo menos 20 tiros numa rápida sucessão. Um comissário da polícia no local confirmou a morte de 27 pessoas e adiantou que havia pelo menos duas dezenas de feridos.

A zona foi logo selada e familiares e amigos de pessoas que estavam na igreja esperavam notícias do que tinha acontecido. Uma série de helicópteros levavam feridos para o hospital, e uma equipa de investigadores do FBI chegou rapidamente ao local.

O governador do Texas, Greg Abbott, declarou: “As nossas preces estão com todos os que foram vítimas deste acto malvado. Os nossos agradecimentos aos agentes das forças de segurança pela sua resposta”. O Presidente Donald Trump, no Japão a iniciar um périplo na Ásia, reagiu no Twitter: "Deus esteja com o povo de Sutherland Springs".

O último tiroteio numa igreja nos EUA ocorreu em Charleston, na Carolina do Sul, em Junho de 2015, e teve uma motivação racista. Nove pessoas morreram então. O autor, o supremacista branco Dylann Roof, foi condenado à morte.

Já este ano ocorreu o tiroteio mais mortífero no país. A partir de um quarto de hotel em Las Vegas, um homem disparou contra uma multidão que assistia a um concerto. O atirador, um reformado de 58 anos, disparou durante dez minutos com um acessório que transformou a sua arma semi-automática numa arma automática. Morreram pelo menos 58 pessoas, e mais de 500 ficaram feridas, algumas em estado grave, o que em termos aritméticos fez deste o pior ataque deste género em solo americano. As autoridades disseram este fim-de-semana que o atirador, Stephen Paddock, estava deprimido depois de ter perdido uma grande quantia de dinheiro.

