Freddy Guevara, um dos mais proeminentes líderes da oposição da Venezuela, procurou no sábado protecção na residência do embaixador do Chile, depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter ordenado o levantamento da sua imunidade parlamentar.

PUB

“O Governo do Chile informa que, há algumas horas, entrou na residência do embaixador do Chile na Venezuela o vice-presidente da Assembleia Nacional [parlamento], o deputado Freddy Guevara, que, em vista do que considera serem ameaças iminentes à sua segurança e integridade, solicitou a protecção do Chile”, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chileno em comunicado.

A representação diplomática do Chile destacou ter recebido Freddy Guevara na qualidade de convidado “em conformidade com a sua tradição humanitária”, com os princípios que inspiram a sua política externa e “em linha com decisões adoptadas em situações idênticas”.

PUB

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) ordenou, na sexta-feira, o fim da imunidade de Freddy Guevara, proibindo-o também de sair do país, uma decisão que constitui um primeiro passo para o levar a julgamento. Segundo o tribunal, é suspeito de ter instigado tumultos e de outros crimes durante os meses de protestos contra o Governo do Presidente, Nicolás Maduro.

Guevara esteve a linha da frente das manifestações da oposição iniciadas em Abril e que durante meses mobilizaram nas ruas milhares de venezuelanos frustrados com a grave crise política e económica em que se encontra mergulhado o país.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O seu partido, o Vontade Popular, qualificou as acusações de “crimes inexistentes inventados pela ditadura”.

O chamado “Grupo de Lima”, formado por 12 países americanos, também lamentou a decisão do STJ contra Freddy Guevara, considerando que “constitui um novo atentado contra o Estado de Direito e para a separação de poderes na Venezuela”, numa declaração emitida no sábado a partir da Guatemala.

O grupo, que não reconhece a Assembleia Constituinte e apoia a Assembleia Nacional, é formado pela Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru.

PUB

PUB