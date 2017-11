As autoridades russas disseram ter detido ontem 263 pessoas no centro de Moscovo por perturbarem a ordem pública.

Foi o último anúncio de uma repressão de potenciais protestos anti-governo quando se comemora o dia da unidade, celebrando cem anos da revolução de Outubro de 1917 que levou os bolcheviques ao poder.

Repórteres da Reuters descreveram várias detenções de dezenas de pessoas numa rua de Moscovo, ainda que nenhuma tivesse cartazes ou gritasse slogans.

O FSB (Serviço Federal de Segurança), sucessor do KGB, disse no seu site que prendeu todos os membros do movimento anti-governamental Artpodgotovka, da região doe Moscovo, e que apreendeu 15 cocktails Molotov.

O grupo, continuava a declaração do FSB, planeava “acções extremistas na forma de fogo posto em edifícios da administração e ataques a membros da polícia para provocar desestabilização” no fim-de-semana das comemorações.

